В Орле заявили о падении цен на продукты

Цены на продукты питания за месяц снизились почти на один процент.

В августе 2020 года по сравнению с июлем на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги снизились в среднем на 0,1 процента. Такие данные приводит Орелстат. Правда, по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 2,8 процента, а по сравнению с прошлогодним повысились на 3,9 процента.

При этом статистики подсчитали, что за прошедший месяц в Орловской области на 0,8 процента подешевели продовольственные товары. Во многом произошло это благодаря сезонному снижению цен на фрукты и овощи. Сообщается, что в целом плодоовощная продукция в регионе подешевела на 8 процентов. Так, цены на помидоры и картофель снились в 1,3 раза, на лимоны, бананы, яблоки, капусту, репчатый лук, огурцы, морковь и виноград — на 7,6-18,9 процента.

«Наряду с этим, зафиксировано повышение цен на свеклу столовую и апельсины на 5,9-17 процентов, — говорится в сообщении Орелстата. — Зарегистрировано снижение цен на масло подсолнечное, окорочка куриные, пиво зарубежных торговых марок, сырки творожные, глазированные шоколадом, крупу гречневую-ядрицу, яйца куриные на 1,8-4,3 процента».

Дороже на 2,7-4,8 процента стала свинина, фруктовые соки, овощные консервы для детского питания, мороженое сливочное, а также консервы томатные и мясные. Стоимость условного минимального набора продуктов питания в среднем по области составляет 4047,5 рубля в месяц. По сравнению с июлем она снизилась на 4,9 процента.

ИА «Орелград»