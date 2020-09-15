В Орле преступник, которого ищут по всей стране, попался на магазинной краже

Рогвардейцы поймали пенсионера в бегах.

В Орле сотрудники Росгвардии поймали преступника, который находился в федеральном розыске. Правда, выезжая по сигналу «тревожной кнопки», они понятия не имели, кого найдут в магазине возле железнодорожного вокзала.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, силовики выехали по тревоге в один из продуктовых магазинов на улице Привокзальной. Продавцы сообщили, что посетитель пытался вынести неоплаченные продукты питания.

Магазинным вором оказался 69-летний пенсионер. Когда силовики выяснили его личность, стало понятно, что перед ними — преступник, находившийся в федеральном розыске. Ранее пожилого мужчину неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности.

— Для дальнейшего разбирательства силовики передали задержанного гражданина сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»