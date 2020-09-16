Орловским автомобилистам рассказали, чего ждать от реформы ОСАГО

Страховщики в очередной раз пообещали индивидуальный подход.

Недавно в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие индивидуальный расчет базового тарифа для каждого водителя. Как рассказали в орловском отделении ЦБ, это позволит страховщикам снизить стоимость страховки для аккуратных водителей и поднять для тех, кто привык лихачить.

Напомним, до нововведения базовая ставка тарифа ОСАГО была одинаковой для всех водителей в одном регионе. Теперь при расчете тарифа будут учитывать самые разные факторы: возраст автомобиля, пробег, наличие детей у водителя, манера вождения, сведения о нарушениях ПДД и прочее.

– В законе определены нарушения ПДД, которые страховщики могут учитывать при определении базового тарифа ОСАГО. Это проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, — пояснил управляющий Отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.

Сообщается, что во внимание не могут приниматься нарушения, зафиксированные камерами. Они относятся к автомобилю, а не к конкретному водителю, считают страховщики.

Каждая страховая компания должна будет публиковать у себя на сайте список критериев, которые она использует, а также калькулятор расчета стоимости ОСАГО. Уже подсчитано, что для легковых автомобилей физлиц диапазон базовых ставок составит от 2471 рубля до 5436 рублей.

Сама же формула расчета стоимости полиса не изменилась: базовый тариф (который страховая компания рассчитает индивидуально) умножается на несколько коэффициентов (в том числе коэффициент территории, мощности, возраст-стаж, бонус-малус).

ИА «Орелград»