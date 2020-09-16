В Орловской области сельских учителей обучили грамотности

Более 100 педагогов прошли курсы по основам финансовой грамотности.

В Орловской области сельские учителя станут проводниками идей финансовой грамотности в своих населенных пунктах. Их задача – просвещать местных жителей, особенно пожилых, о нюансах финансового законодательства, чтобы те не попали в ловушки мошенников или в кредитные ловушки.

Прежде, чем обучать других, сельские педагоги сами прошли курсы повышения квалификации. Как пояснили в Орловском государственном университете, организовавшем курсы, программа разрабатывалась в рамках концепции Министерства финансов РФ. Ранее был объявлен конкурс. В Орловской области ОГУ стал ее «популяризатором и транслятором».

«На базе Института экономики и управления совместно с МГУ создан координационный центр по финансовой грамотности, — пояснил директор Института экономики и управления Алексей Зайцев. — Результатом его работы стало обучение более 100 преподавателей высшей школы города Орла. Было заключено соглашение с Центральным банком – наши волонтеры активно участвуют в программе по повышению финансовой грамотности населения Орловской области».

В ОГУ уточнили, что целью программы было «совершенствование профессиональных компетенций учителей сельских школ в области содержания и методики преподавания финансовой грамотности». Участники прошли обучение по трем модулям, в частности, получили знания в сфере банковских и страховых услуг и услуги других финансовых организаций, в сфере предпринимательства на селе и даже по вопросам финансового мошенничества.

Программа предусматривала 72 часа обучения, в том числе с использованием дистанционного формата. Последнее позволило включить в программу учителей из отдаленных районов. В целом, курсы прошли педагоги из Новосильского, Троснянского, Новодеревеньковского, Хотынецкого, Колпнянского, Кромского, Свердловского, Шаблыкинского и Покровского районов. Они сдали итоговый тест и получили удостоверения о повышении квалификации.

ИА «Орелград»