Орловских депутатов Госдумы признали самыми безотказными в России

Как правило, они исправно голосуют «за» на сессиях парламента.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) рассказал, как на сессиях Госдумы ведут себя депутаты из разных регионов. Аналитики считают, что состоявшиеся 13 сентября выборы дали старт предвыборной гонке в парламент страны. В связи с этим ЦПК предлагает жителям России посмотреть, как работают их депутаты нынешнего созыва ГД.

На сайте есть возможность ввести название региона и узнать, кто из депутатов чаще всего не голосовал в рамках весенней сессии 2020 года. Судя по данным ЦПК, представляющие Орловщину Ольга Пилипенко и Николай Земцов исправно посещают сессии. Они имеют по 14,71 и 17,24% пропущенных голосований соответственно. Благодаря Пилипенко и Земцову Орловская область заняла 81-е место в рейтинге. Коллеги депутатов умудряются пропускать до 95% голосований.

Более того, эксперты отнесли Орловскую область в группу «регионов-лоялистов». Это регионы, представители которых почти всегда голосуют «за» предложенные законопроекты.

— Среди голосующих «ЗА» сразу четыре лидера с минимальным отрывом: Орловская область (85,24%), Республика Калмыкия (85,18%), Курская область (85,06%), Республика Тыва (85%), — рассказали в ЦПК.

К регионам-бунтовщикам, чьи депутаты почти всегда голосуют «против», эксперты отнесли Республику Марий Эл (4,71%), Пензенскую (2,67%) и Ульяновскую области (2,62%).

ИА «Орелград»