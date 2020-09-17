В Орле разработали революционный метод диагностики рака

Орловские ученые создали технологию с использованием оптического зонда.

О новшестве совместно сообщили управление информационной политики ОГУ имени Тургенева и Российский научный фонд. Сообщается, что ученые разработали новый способ диагностики новообразований печени. Технология основана на использовании специального тонкоигольного оптического зонда. Свет через него поступает к тканям, от которых отражается. По этому «свечению» и происходит диагностирование.

Из сообщения следует, что новый метод изучения опухоли поможет врачам повысить скорость и эффективность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями печени. О важности разработки говорит тот факт, что статья орловских исследователей опубликована в престижном рецензируемом научном журнале Scientific Reports.

В Орловском госуниверситете рассказали, что экспериментальные испытания зонда были проведены в Орле. Сначала его протестировали на лабораторных мышах. После того, как технология доказала свою эффективность, клинические испытания были проведены в Орловской областной больнице. В исследовании приняли участие 20 пациентов с новообразованиями печени. Полученные с помощью оптического зонда результаты согласовывались с данными инструментальных и морфологических методов исследования. Это означает, что новый метод работает успешно.

«Внедрение технологии оптической биопсии в алгоритм стандартной процедуры позволит значительно повысить качество оценки состояния биологических тканей и диагностики патологических изменений, — считает Андриан Мамошин, кандидат медицинских наук, врач-хирург Орловской областной больницы. — Оптические методы позволяют получать информацию в режиме реального времени, что определяет начало специфического лечения и возможность оперативной оценки в динамике».

ИА «Орелград»