В Орле студентам не хватает льгот

19.9.2020 | 12:41 Новости, Экономика

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Учащаяся молодежь хочет бесплатно ездить на электричках до конца сессии.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», в Орле обсудили идею расширения условия льготного проезда студентов в электричках. Дело в том, что уже много лет 50-процентная скидка на проезд прекращает свое действие с 15 июня. Возобновляется льгота только с началом нового учебного года. Между тем, студенты совершенно справедливо замечают, что летняя сессия зачастую длится до конца июня. То есть в течение как минимум двух недель ездить на учебу приходится за полную стоимость билета.

Этот вопрос был обсужден участниками круглого стола, который был проведен по инициативе Орловского регионального отделения «Молодой Гвардии». И.о. руководителя этой организации Владислав Харчиков отметил, что преобладающее большинство студентов в Орле – это дети не богатых родителей, а обычных городских и сельских тружеников, материальное положение которых заставляет экономить на всем.

«А учитывая, что во многих вузах сессии идут до конца первого летнего месяца, студенты вынуждены платить полную стоимость проезда в течение двух недель, — заявил он. — Мы считаем эту ситуацию несправедливой».

Участники круглого стола напомнили и о том, что регионы имеют право и возможность самостоятельно регулировать данную льготу. Например, они вполне могут договориться с железнодорожниками и из бюджета компенсировать им выпадающие доходы. Ряд регионов пошел по такому пути. Задуматься об этом студенты призвали и орловских чиновников.

«По итогам круглого стола было принято решение о подготовке рекомендаций ряду ведомств области», — подчеркнули в реготделении «Единой России».

ИА «Орелград»

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