Клычков проследит за отправкой орловских призывников в армию

В регионе стартует традиционная осенняя призывная кампания.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о создании призывной комиссии Орловской области и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов. Они будут созданы исключительно для проведения призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2020 года. Председателем областной комиссии стал сам Андрей Клычков, а его заместителем в этом органе — военный комиссар региона Сергей Старков. Секретарем комиссии назначена Алтынай Серова, медсестра военно-врачебной комиссии Центра военкомата Орловской области.

Перечень учреждений здравоохранения, в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное медицинское обследование и, в случае необходимости, лечение граждан при призыве на военную службу, состоит из 42 организаций. В него, в частности, включены все районные больницы, а также все областные диспансеры. Департаменту здравоохранения Клычков поручил «содействовать в организации амбулаторного или стационарного медицинского обследования и лечения».

Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области губернатор рекомендовал обеспечить поддержание порядка в местах сбора и отправки призывников в войска и безопасность автотранспорта, доставляющего команды призывников из районов на областной сборный пункт. Сотрудники ГИБДД будут патрулировать маршруты отправки призывников в войска.

Напомним, сама призывная кампания стартует 1 октября. Как уточнили в пресс-службе губернатора, согласно предварительному заданию штаба Западного военного округа этой осенью на военную службу планируется отправить около 560 призывников из Орловской области. Для сравнения, в ходе весеннего призыва на службу было направлено 1040 орловцев.

ИА «Орелград»