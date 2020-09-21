Орловцы стали тратить на 1700 рублей меньше в месяц

Регион оказался в середине рейтинга по динамике потребительского спроса.

Первые шесть месяцев 2020 года продемонстрировали падение потребительского спроса в регионах России. В самый тяжелый период пандемии, который растянулся с апреля по июль, россияне сократили свои расходы в среднем на 4 тыс. рублей, подсчитали эксперты РИА Рейтинг. Издание представило исследование, в котором отражено, как распространение коронавируса и карантинные ограничения сказались на потреблении в регионах.

Орловская область оказалась примерно в середине списка, заняв 31 место. По данным экспертов, по сравнению с первым полугодием 2019 –го в январе-июле 2020-го потребительский спрос на Орловщине упал на 3,6%. При этом средние ежемесячные траты населения стали меньше на 1,7 тыс. рублей. С апреля по июль текущего года орловцы тратили примерно 20,2 тыс. рублей в месяц.

По данным СМИ, потребительский спрос в России с начала года упал в среднем на 6,7%. И лишь в восьми регионах эксперты отметили подъем спроса.

Лучшие результаты показали Чукотский автономный округ (3,1%), Ленинградская (2,0%) и Тверская (1,8%) области.

Самые низкие показатели зафиксировали в Северной Осетии (-16,4%), Республике Саха (Якутия) ( -15,1%) и Приморском крае (-13,1%).

Падение потребительского спроса эксперты РИА связывают с экономическими потрясениями 2020 года, вызванными пандемией коронавируса, падением нефтяных цен и девальвацией рубля.

ИА «Орелград»