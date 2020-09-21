Орловец отправился шутить на шоу со Светлаковым и Галустяном

На СТС стартует второй сезон программы «Русские не смеются».

Стендапер Алексей Лещенко из Орла станет одним из участников второго сезона шоу «Русские не смеются». Юмористическая программа с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном снова будет идти на СТС. Второй сезон стартует 25 сентября в 20.00.

Уже известно, что в новом сезоне зрители увидят выступления популярных артистов и даже звездных детей. Среди участников — Наталия Медведева, 7-летняя Ника Левкина, дочь Владимира Левкина из группы «На-На», Дмитрий Колчин, Елена Борщева с 13-летней дочерью Мартой и другие.

— Сезон удивлений и открытий! Видимо, за лето люди так насиделись дома, что участие в нашем шоу стало для них огромным событием. Теперь у нас больше юмора, креатива и горящих глаз. И спасибо всем уже состоявшимся звездам за эксперименты! А еще рекордное количество разыгранных денег! Встречай, страна, надеюсь, придется по вкусу. Все очень старались, — рассказал ведущий шоу Сергей Светлаков.

В тройку самых популярных жанров, с которыми участники приходили в шоу, вошли миниатюры, стендап и музыкальные номера.

Алексей Лещенко — опытный стендапер и КВНщик, за плечами которого различные популярные телешоу.

ИА «Орелград»