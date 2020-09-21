Под Орлом открыли обновленный стадион

Губернатор Клычков пообещал ливенцам еще и новый фонтан.

Вчера, 20 сентября в Ливнах прошла церемония открытия отремонтированного стадиона. Его сделали за счет средств нацпроекта «Демография», напомнили в областной администрации. Цена работ составила почти 40,5 млн рублей.

На обновленном спортивном объекте появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, теннисный корт и баскетбольная площадка.

-В нашей области ведется системная работа по привлечению населения к активному и здоровому образу жизни и созданию условий для занятий спортом. Это стало неотъемлемой частью государственной политики, которая предусматривает создание условий не только для занятий спортом на любительском уровне, но и для спорта высших достижений, спорта профессионального, — сказал спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский на церемонии открытия. — Особо отмечу, что с каждым годом спортивные объекты области становятся доступнее и для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В день открытия на стадионе состоялся футбольный матч с участием местных команд.

К слову, в эти дни в Ливнах идет благоустройство сквера по ул. Октябрьской. На него выделено 7,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора Андрея Клычкова, к 15 октября в сквере оборудуют систему видеонаблюдения, установят освещение, игровые площадки и — новый фонтан.

ИА «Орелград»