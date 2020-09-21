 Под Орлом прокуратура заставила чиновников вернуть автобусный маршрут

Кажется, его отменили из-за коронавируса.

В Глазуновском районе после вмешательства прокуроров снова начал курсировать автобус от села Тагино до Глазуновки. Местные чиновники отменили его с апреля.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, администрация района на несколько месяцев приостановила перевозки местных жителей общественным транспортом. В результате селянам пришлось самим добираться в райцентр, чтобы посетить учреждения здравоохранения, аптеки, социальные службы и иные организации.

Напомним, к апрелю в России из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции. Но работу общественного транспорта останавливать никто не разрешал. В Орле, к примеру, автобусы и троллейбусы курсировали в режиме выходного дня.

Как рассказали в ведомстве, главу Глазуновского района и его заместителя уже наказали, перевозки пассажиров по маршруту с. Тагино – пгт Глазуновка возобновлены.

ИА «Орелград»