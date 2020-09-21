В Орле ограничили движение по трем улицам

Мэрия просит автовладельцев выбирать пути объезда.

Мэрия Орла сообщила об ограничении движения по двум городским улицам.

Так, сегодня, 21 сентября из-за работ по устройству примыкания ограничат движение транспорта в районе дома №54б по Московскому шоссе. Срок окончания работ — 30 октября.

Из-за установки дорожных знаков до 31 октября ограничат движение по Новосильскому шоссе и улице 60 лет Октября (на участке от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького).

В администрации города просят автолюбителей заранее планировать свой маршрут.

ИА «Орелград»