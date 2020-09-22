Клычков добился увольнения политолога после критики итогов выборов

Губернатор Орловской области воспользовался «телефонным правом», сообщил источник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков добился увольнения политолога Владимира Слатинова с поста главного редактора журнала «Среднерусский вестник общественных наук». Об этом дал понять сам эксперт.

Клычков был очень недоволен комментариями Слатинова об итогах выборов в орловский горсовет. После этого он «использовал телефонное право». После звонка губернатора политолог лишился рабочего места.

Слатинов в беседе с «Орелградом» подтвердил свою отставку, отметив, что официально ему о причине не сказали: «Заявили, что срочно нужна ротация, пиши заявление». «Редакторство не было для меня источником существования. Скорее – статусная позиция в науке и то, чем мне искренне нравилось заниматься», — добавил политолог в своем Telegram-канале.

На сайте «Среднерусского вестника общественных наук» он по-прежнему числится главным редактором журнала и председателем редколлегии. Кстати, его заместителем является Павел Меркулов – бывший вице-губернатор Орловской области, который сейчас возглавляет сразу два университета (филиал РАНХиГС и ОГУЭТ).

Вероятно, гнев Клычкова вызвали комментарии Слатинова, опубликованные в «Орловских новостях». Политолог допустил, что «есть некоторое недовольство со стороны орловцев губернатором»: «Количество проблем в городе огромное. В частности, Орел поражен в правах в части межбюджетных отношений, что делает его финансовое положение плачевным». Часть избирателей из-за недовольства и Клычковым, и «Единой Россией» проголосовала за «Справедливую Россию» и самовыдвиженцев, заключил Слатинов.

Почему этому стоит верить? В аналогичную со Слатиновым ситуацию попал координатор «Граждан Орла» Вадим Невров, о чем он написал в Telegram-канале движения: «Больше года назад я спросил у ряда орловских лиц, которые связаны с организацией бизнес-форумов и разного рода мероприятий на которые раньше они меня приглашали как бизнес-тренера или тьютора, о том, почему мол перестали приглашать? В ответ мне объяснили, что по тому же самому телефонному праву я «нежелательная персона», потому что «революционер».

ИА «Орелград»