В Орле пассажирка маршрутки упала из-за неосторожности водителя

Женщину отправили в больницу.

Вчера, 22 сентября в одной из маршруток в Орле упала пассажирка. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса резко затормозил.

Сообщается, что авария случилась около 12.00 на Комсомольской. За рулем пассажирского ПАЗа ехал 29-летний водитель. Автобус двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Нормандии Неман в направлении улицы Р.Люксембург.

53-летнюю женщину, которая не смогла удержаться при резком торможении автобуса, с места ДТП отвезли в больницу им. Семашко. После осмотра медиков пострадавшую отпустили домой.

ИА «Орелград»