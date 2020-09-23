В Орле торговали просроченными медицинскими изделиями

23.9.2020 | 17:00 Новости, Общество

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Факты нарушения правил продажи медизделий были вскрыты в ходе проверок.

Территориальный орган Росздравнадзора обнародовал данные о результатах государственного контроля за обращением медицинских изделий по итогам первой половины 2020 года. В ведомстве уточнили, что основным инструментом такого контроля является проведение проверок, в том числе при клинических испытаниях медицинских изделий. Кроме того, специалисты ведомства проводят мониторинг безопасности таких изделий.

Согласно приведенной статистике, в первом полугодии Территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области было проведено четыре внеплановые проверки. Причем три из них были организованы по требованию прокуратуры – в отношении больницы имени Семашко, компании «Здоровая страна» и Глазуновской ЦРБ.

Кроме того, сотрудники ведомства в рамках международной операции «Пангея» совместно с сотрудниками УМВД провели пять внеплановых выездных проверок. В ходе одной из них был выявлен магазин, в котором «медицинские изделия с истекшим сроком годности находились на витринах и в кассовой зоне среди других реализуемых товаров». Отмечено, что эти товары были оформлены ценниками и подготовлены к продаже.

По данному факту в отношении руководителя отдела продаж был составлен протокол об административном правонарушении, его оштрафовали на 5 000 рублей. В целом же за первое полугодие 2020 года по итогам проверок было выдано одно предписание об устранении выявленных нарушений и составлено два административных протокола. Общая сумма наложенных и взысканных штрафов, с учетом вышеуказанного штрафа, составила 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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