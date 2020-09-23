В орловских школах есть заболевшие коронавирусом дети

Но процент пациентов с таким диагнозом очень мал по сравнению с заболевшими сезонной простудой.

24 класса в разных школах Орловской области на сегодня учатся дистанционно. Об этом в эфире ОГТРК рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Причина – карантин. Причем среди заболевших учеников есть дети с диагнозом коронавирус.

По информации Крымовой, процент школьников, подхвативших COVID-19, сравнительно мал по отношению к тем, кто заболел гриппом и ОРВИ.

— На сегодняшний день вспышек коронавирусной инфекции в наших школах не зафиксировано. Наблюдается у нас сезонная заболеваемость. Это грипп и ОРВИ. Но цифры не превышают обычных цифр, которые мы наблюдали в сезоны прошлого и позапрошлого года. На сегодняшний день семь процентов обучающихся не присутствуют в образовательных учреждениях по разным причинам, по разным заболеваниям. И из этих семи процентов две сотых — это те ребята, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, — рассказала Крымова СМИ.

ИА «Орелград»