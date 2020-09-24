Интернет-магазин по продаже фальшивых денег обнаружили в Орле

24.9.2020 | 17:18 Новости, Общество

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Любой желающий мог приобрести поддельные купюры через интернет.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел сразу два аналогичных исковых заявления местной прокуратуры, которая потребовала ограничить доступ к сомнительным интернет-ресурсам. Из исковых заявлений следует, что в рамках планового мониторинга в Сети были обнаружены два «интернет-магазина». Товар в них оказался специфическим.

На порталах была размещена информации о возможности приобретения фальшивых денежных купюр. Вход на сайты, как отметила в исках прокуратура, является свободным и предварительной регистрации не требует. То есть ознакомиться с содержанием страницы может любой пользователь Сети.

«На сайте имеется подробная информация о стоимости приобретения поддельных денежных знаков, способах доставки, — говорится в одном из исков. — Из содержания информации, размещенной на указанном сайте, следует, что владельцами сайтов организована система продажи поддельных денежных знаков, за что владелец сайта получает определенный доход. Пользователю интернет-сайта доводится информация о внешних характеристиках поддельных денежных знаков, способах их доставки, стоимости товара и методах оплаты».

По мнению надзорного органа, тем самым неизвестные сетевые дельцы вводят пользователей в заблуждение, так как у потенциальных покупателей возникает ощущение того, что ничего противозаконного они не делают. На самом деле, приобретение фальшивых денежных знаков является преступлением. По сути, при заключении такой сделки преступниками являются и продавец, и покупатель. Не говоря уже о том, что сбывать такие купюры запрещено законом.

Однако само существование таких «интернет-магазинов», по мнению прокуратуры, «побуждает неопределенный круг лиц к совершению преступлений и способствует их совершению». Суд удовлетворил исковые заявления и признал информацию на спорных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»

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