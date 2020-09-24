Муромский объявил об уходе с поста главы Орла

24.9.2020 | 18:05 Важное, Новости, Политика

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Сити-менеджер дал понять, что не будет участвовать в новом конкурсе

Глава администрации Орла Александр Муромский объявил об уходе со своего поста.

«Сегодня по контракту истекает срок моих полномочий на посту главы администрации города Орла. Благодарю всех, кто поддерживал словом и делом меня и мою команду! <…> Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу — процветания!» — написал чиновник в соцсетях.

Муромский возглавил администрацию Орла в середине 2017 года. До этого он был первым заместителем сити-менеджера. Его предшественник Андрей Усиков тогда перешёл на работу в правительство области. Источники и наблюдатели не исключают, что Муромский повторит его путь.

Фаворитом на пост мэра Орла является Юрий Парахин, глава Орловского района.

ИА «Орелград»

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