Под Орлом в ДТП пострадали два пенсионера

24.9.2020 | 14:24 Новости, Происшествия

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Авария произошла на трассе Орел-Брянск.

Вчера, 23 сентября в ДТП под Орлом пострадали пассажира «Лады Приоры». Навстречу этой машине внезапно вылетел «Форд Фокус».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 19.00 на трассе Орел-Брянск. 45-летний водитель иномарки ехал со стороны Брянска по направлению Орла. В районе 9 км пути он выскочил на полосу встречного движения, где и врезался в «Приору».

Сообщается, что в ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественного авто. 62-летнего мужчину и 59-летнюю женщину госпитализировали.

ИА «Орелград»

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