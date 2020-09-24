Под Орлом в ДТП пострадали два пенсионера

Авария произошла на трассе Орел-Брянск.

Вчера, 23 сентября в ДТП под Орлом пострадали пассажира «Лады Приоры». Навстречу этой машине внезапно вылетел «Форд Фокус».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 19.00 на трассе Орел-Брянск. 45-летний водитель иномарки ехал со стороны Брянска по направлению Орла. В районе 9 км пути он выскочил на полосу встречного движения, где и врезался в «Приору».

Сообщается, что в ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественного авто. 62-летнего мужчину и 59-летнюю женщину госпитализировали.

ИА «Орелград»