Под Тулой разбился орловский самолет. Пилот погиб

Легкомоторный «Бекас» обрабатывал поле с подсолнухами.

Сегодня, 24 сентября в Тульской области разбился легкомоторный самолет «Бекас». Воздушное судно работало на компанию, зарегистрированную в Орловской области. Сообщается, что пилот погиб на месте ЧП. Предварительной причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи, передает ТАСС.

Как рассказала СМИ глава администрации Каменского района Светлана Карпухина, над полем, где произошла трагедия, проходят высоковольтные линии. «Пилот, видимо, не заметил, на скорости врезался в эти провода. Оборвал провода, этими проводами поранил себя. С утра был сигнал, что отсутствует свет в нескольких населенных пунктах, которые находятся вблизи», — пояснила Карпухина.

Сообщается, что самолет упал в районе деревни Дружба, где обрабатывали с воздуха поля подсолнечника. По данным ТАСС, эта земля находится в собственности компании «Авангард агро Тула», зарегистрированной в Орловской области.

Известно, что погибший пилот – 56-летний Игорь Хорин, уроженец Воронежской области.

ИА «Орелград»