Под Тулой разбился орловский самолет. Пилот погиб

24.9.2020 | 19:25 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Легкомоторный «Бекас» обрабатывал поле с подсолнухами.

Сегодня, 24 сентября в Тульской области разбился легкомоторный самолет «Бекас». Воздушное судно работало на компанию, зарегистрированную в Орловской области. Сообщается, что пилот погиб на месте ЧП. Предварительной причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи, передает ТАСС.

Как рассказала СМИ глава администрации Каменского района Светлана Карпухина, над полем, где произошла трагедия, проходят высоковольтные линии. «Пилот, видимо, не заметил, на скорости врезался в эти провода. Оборвал провода, этими проводами поранил себя. С утра был сигнал, что отсутствует свет в нескольких населенных пунктах, которые находятся вблизи», — пояснила Карпухина.

Сообщается, что самолет упал в районе деревни Дружба, где обрабатывали с воздуха поля подсолнечника. По данным ТАСС, эта земля находится в собственности компании «Авангард агро Тула», зарегистрированной в Орловской области.

Известно, что погибший пилот – 56-летний Игорь Хорин, уроженец  Воронежской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования