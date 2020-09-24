В Орле объявят конкурс на нового мэра

24.9.2020 | 9:35 Важное, Новости, Общество

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Дата конкурса на должность градоначальника станет известна завтра.

Завтра, 25 сентября состоится первое заседание Орловского горсовета шестого созыва. Одним из вопросов повестки дня станет назначение даты конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Орла.

Как уже писал «Орелград», ранее с подачи губернатора Андрея Клычкова в Орле изменили структуру власти. Новый мэр будет одновременно и главой администрации города, а возглавлять горсовет будет председатель. Выбирать мэра будут из кандидатов, которого горсовету предложит конкурсная комиссия. Она будет наполовину состоять из членов парламента Орла, наполовину — из людей от губернатора. До этого нововведения мэра (председателя горсовета) выбирали из числа депутатов, а главу администрации утверждал горсовет на основе решения конкурсной комиссии.

Соответственно, завтра обновленному депутатскому корпусу предстоит определиться  с кандидатурой председателя горсовета, а также с его заместителями. На сентябрьской сессии утвердят и структуру городского парламента.

Многочисленные источники и наблюдатели называют главным кандидатом на пост мэра Орла Юрия Парахина, нынешнего главу Орловского района.

Напомним, выборы в Орле проходили со 2 по 13 сентября. «Единая Россия» получила в новом горсовете 22 места, КПРФ — 4, «Справедливая Россиия» – 5, ЛДПР и «Партия пенсионеров» – по одному. В горсовет прошли также 5 самовыдвиженцев.

ИА «Орелград»

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