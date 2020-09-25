Василий Новиков со скандалом избран главой горсовета Орла

Впрочем, теперь он утратил статус мэра.

Сегодня, 25 сентября состоялась первая сессия нового, шестого созыва Орловского горсовета. Одним из основных вопросов повестки дня стало избрание председателя городской думы. Со скандалом депутаты выбрали на эту должность Василия Новикова. Напомним, благодаря предложенным губернатором Клычковым нововведениям, мэром Орла будет не председатель горсовета, а человек, которого депутаты изберут на конкурсной основе.

Кандидатуру Новикова на сессии выдвинула фракция «Единой России». Как уже писал «Орелград», эта партия получила большинство на прошедших в начале сентября выборах в горсовета.

Коммунисты предложили избрать мэром Ивана Дынковича, от «Справедливой России» выдвинули кандидатуру Виталия Рыбакова, от ЛДПР — Романа Неверова. В начале заседания между кандидатами и их сторонниками завязалась перебранка. Когда у Новикова спросили о его достижениях за прошлый созыв, он начал рассказывать про успехи на своем округе. Руслана Перелыгина это не устроило, а Владимир Негин начал заступаться за бывшего мэра. Из зала требовали от градоначальника назвать хоть одно постановление горсовета, принятое в интересах горожан.

К слову, общественников не пустили на сессию, ссылаясь на режим ограничений, сообщили «Граждане Орла». Активисты вызвали полицию и написали заявление о препятствии. Проход в здание администрации заграждали «большие дядьки» без опознавательных знаков.

Виталий Рыбаков потребовал, чтобы вопрос о выборе председателя перенесли на следующую сессию, дав возможность каждому кандидату подготовить свою программы работу. Но его инициативу большинство не поддержало. Урну для выборов председателя горсовета опломбировали при присутствующих, голосование состоялось.

По информации председателя счетной комиссии, депутата Ларисы Антошкиной, за Новикова проголосовали 23 из 34 депутатов, за Ивана Дынковича (КПРФ) — 3, за Виталия Рыбакова — 7, за Романа Неверова (ЛДПР) — 1.

ИА «Орелград»