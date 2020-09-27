Опасные арбузы появились под Орлом

В Орловской области наказали торговца, привезшего арбузы из Волгограда.

Подробности рассказали в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушение требований Федерального закона «О карантине растений» было выявлено в райцентре Мценск, где инспекторы ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия. Их внимание привлек гражданин, торговавший арбузами на соломенной подстилке.

При проверке документов выяснилось, что партия весом 14,5 тонны была привезена под Орел из Волгоградской области. Последняя, как пояснили в ТУ Россельхознадзора, является карантинной фитосанитарной зоной. Это означает, что вместе с сельхозпродукцией, вместе с соломенной подстилкой, оттуда могут быть случайно завезены опасные вредители.

Поэтому такие грузы подлежат обязательному осмотру специалистами. В данном случае гражданин не уведомил управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции на территорию Орловской области, поэтому она не была своевременно осмотрена. Бездействие торговца и признали нарушением.

«Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам проверки гражданин привлечен к административной ответственности по ст.10.3 КоАП РФ».

ИА «Орелград»