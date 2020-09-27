Орловец ворвался в чужую квартиру и избил хозяина сковородой

«Штурм» чужой квартиры устроил житель райцентра Ливны.

В Ливнах мировой суд вынес приговор по уголовному делу, в рамках которого местному жителю было предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ. Прежде всего, его признали виновным в незаконном проникновении в чужое жилище. Как следует из материалов дела, молодой человек устроил настоящий штурм чужой квартиры. Происходило это в разгар рабочего дня.

Как установил суд, повод был незначительный. Ливенец от кого-то узнал, что его знакомая находится в определенной квартире. Он решил с ней поговорить. Подсудимый явился по указанному адресу и начал барабанить кулаками в дверь. Открыл ему хозяин, который пускать внутрь незваного гостя не пожелал.

Тогда визитер схватил его за одежду, втолкнул внутрь и буквально протолкал перед собой по коридору, при этом умудряясь бить его о стены. В результате хозяин квартиры получил ушибы и ссадины. Но этим дело не ограничилось. Взяв квартиру штурмом, гость добрался до кухни. Там он схватил с газовой плиты сковородку и ударил ею по голове несчастного домовладельца. За это подсудимого обвинили еще и в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшего.

В судебном заседании он полностью согласился с обвинением и признал свою вину. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчина был приговорен к 300 часам обязательных работ. А сковороду, которая стала вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»