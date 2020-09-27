Орловские пожарные получили сигнал из космоса

Космический мониторинг помог потушить два пожара под Орлом.

Космический мониторинг в очередной уже раз в этом году помог оперативно выявить крупные возгорания. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области. За ситуацией внимательно следят сотрудники Центра космического мониторинга Национального ЦУКС. Они выявляют так называемые термоточки, которые могут свидетельствовать о природном пожаре. Затем информация передается в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

«По координатам для контроля обстановки осуществляется выезд оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, — рассказали в этом ведомстве. – Минувшим днем были зарегистрированы три термоточки, две из которых впоследствии подтвердились».

Выехавшие на указанные из космоса места сотрудники пожарно-спасательных частей в результате обнаружили два крупных возгорания. Стерня горела в Новосильском и Корсаковском районах на площади 8 и 15 гектар соответственно. В ГУ МЧС отметили, что возгорания были оперативно ликвидированы пожарными.

«Сотрудниками Государственного пожарного надзора проводятся проверки и будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности, — добавили в ведомстве. — Палы стерни и сухой травы и стерни имеют массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, чем другие загорания, что очень затрудняет их тушение».

ИА «Орелград»