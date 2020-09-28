Под Орлом перевернулся парень на «пятерке»

28.9.2020 | 13:03 Новости, Происшествия

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Молодой водитель не справился с управлением.

Вчера, 27 сентября около 11.00 во Мценском районе перевернулся автомобиль. 20-летний водитель не справился с управлением, пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла на грунтовой дороге, которая ведет из деревни Протасово в Орел. ВАЗ-2105, на котором ехал молодой человек, опрокинулся. На фото с места происшествия видно, что у машины отсутствует лобовое стекло.

Сообщается, что в ДТП водитель получил травмы.

ИА «Орелград»

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