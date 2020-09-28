В Орле «неотложка» попала в ДТП

28.9.2020 | 15:14 Новости, Происшествия

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Один из участников дорожного движения «не заметил» машину реанимации с мигалкой.

Сегодня в Орле автомобиль реанимации попал в ДТП. Об инциденте рассказала ОГТРК.

По сведениям СМИ, медицинский УАЗ «Патриот» спешил на вызов и проезжал перекресток на красный сигнал светофора с включенными маячками и спецсигналом. Как и положено по ПДД, водители других транспортных средств «скорую» пропустили. Все, кроме водителя «Рено», который вой сирены, видимо, не услышал.

Кто из водителей является виновником этой аварии, предстоит разбираться инспекторам ГИБДД.

Сообщается, что в результате столкновения иномарки и скорой никто не пострадал. При  этом оба автомобиля получили сильные повреждения. Из-за этого ДТП сегодня утром стояли проблки на перекрестке улиц Комсомольской и МОПРа.

ИА «Орелград»

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