В Орле подросток попал под колеса иномарки

Юноша шел по «зебре».

В воскресенье, 27 сентября в Орле машина сбила 14-летнего мальчика. ДТП произошло на «зебре».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 20.30 в районе дома №2 по Карачевскому шоссе. 29-летний водитель «Шкоды Октавиа» ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Комсомольской. Мальчик переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе слева направо по ходу движения автомобиля.

В ведомстве рассказали, что в результате ДТП юноша получил травмы, но после осмотра медиков его отпустили домой.

ИА «Орелград»