В Орле «Жигули» искупались в фонтане

28.9.2020 | 10:12 Видео, Новости, Происшествия

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Машина заехала в сухой фонтан на площади Содружества.

 

Фото/ВКонтакте

В Сети очевидцы делятся видео, на которых запечатлены «Жигули» в сухом фонтане на площади Содружества в Орле. Этот сквер напротив бывшего завода УВМ отремонтировали меньше года назад, и большинство комментаторов возмущены инцидентом.

«Проходя мимо УВМ вечером, стали свидетелями хулиганства подростков, разъезжавших по фонтану на машине», — подписал автор поста с видео «купания» желтых «Жигулей».

На кадрах видно, что машина некоторое время колесит между подсвеченных струй фонтана. Эти маневры желтой «копейки» в Сети окрестили «сельским дрифтом». Большинство пользователей возмутились фактом таких забав в отремонтированном сквере. Многие начали размышлять над уровнем умственных способностей тех, кто находился в авто.

Как сообщили очевидцы, позже эта машина перевернулась. Произошла ли авария при попытке съехать со ступеней, которые ведут к фонтану, неизвестно. Нет информации и о том, пострадали ли при падении машины сами лихачи.

ИА «Орелград»

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