Орловский суд разъяснил, можно ли вернуть страховку по кредиту

В Мценске суды двух инстанций рассмотрели спор заемщика с банком.

Подробности процесса поведали в Мценском районном суде. Гражданское дело дошло до апелляции. Иск в мировой суд подал местный житель, который в 2018 году оформил кредит в банке. Он взял 415 тысяч рублей под 15,95 процента годовых на 60 месяцев. При заключении договора он подписал заявление о включении его в программу добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков.

Иными словами, клиента застраховали от несчастных случаев и болезней, а также финансовых рисков на весь период действия кредитного договора с банком. Отметим, что сделал это не сам банк, так как такого права у него нет. Фактически, заемщик попросил банк выступить от своего имени и оформить страховку. Кстати, подключение к программе обошлось заемщику примерно в 63 тысячи рублей. Однако за это банк снизил ему годовую ставку за пользование кредитом на полтора процента.

Истец кредит вернул досрочно, расплатившись еще прошлой осенью. Одновременно он подал в банк заявление об отказе от услуг страхования, ведь эта программа, как и кредит, была рассчитана на 5 лет. Он просил вернуть ему часть страховки пропорционально не истекшему периоду страхования. Поскольку банк отказал, заемщик пошел в суд, где также потребовал взыскать с банка штраф и компенсацию морального вреда.

«Исковые требования заемщик обосновывал тем, что банк при заключении кредитного договора не предоставил ему информацию о размере денежной платы за участие в программе страхования в рублях, — пояснили в суде. — Это лишило его возможности оценить предложение по страхованию и решить, заключать ли ему договор страхования с предложенной банком страховой компанией, обратиться ли к другой страховой компании или вовсе не страховать риски».

Однако и мировой суд, а затем и суд апелляционной инстанции в удовлетворении иска отказали. По их мнению, банк свои обязательства перед истцом исполнил. На момент подписания кредитного договора истец был проинформирован банком о добровольном характере страхования, условиях, стоимости и возможности досрочного прекращения действия договора добровольного страхования.

В суде подчеркнули, что «предоставление кредита не было обусловлено заключением договора добровольного страхования, что выражено в собственноручно подписанном заемщиком договоре и заявлении». В случае несогласия с предложенными условиями истец «мог отказаться от участия в программе добровольного страхования в указанный в условиях договора месячный срок».

ИА «Орелград»