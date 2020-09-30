Отопительный сезон на Орловщине стартует на следующей неделе

30.9.2020 | 9:54 ЖКХ, Новости

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Сначала тепло дадут в детсады и больницы.

Отопительный сезон в Орловской области начнется с 5 октября. Точной даты подачи тепла в жилые дома власти не называют. Ранее глава региона поручил дать отопление раньше привычных сроков, но в итоге подача тепла на соцобъекты и в квартиры орловцев растянется на неделю и, в принципе, совпадет с привычным началом отопительного сезона.

Как сообщила пресс-служба губернатора, Андрей Клычков поручил «со следующей недели» приступить к отоплению объектов социальной сферы, а затем жилья. Таким образом подачу тепла растянут с 5 до 11 октября. Как правило, в эти сроки отопление в Орле и включают.

Между тем на днях Клычков пообещал в Сети, что из-за коронавируса отопление в домах орловцев дадут пораньше.

Сообщается, что поэтапный пуск тепла начнется с детских садов и на объектах здравоохранения с постоянным пребыванием пациентов. На втором этапе тепло поступит во все остальные объекты здравоохранения и школы. И лишь потом – в жилые дома.

ИА «Орелград»

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