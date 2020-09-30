В Орловской области вводят запрет на рыбалку

Рыба и раки традиционно уходят в зимовальные ямы.

В Орловской области утверждены запретные сроки и периоды добычи и вылова водных биоресурсов. Соответствующую информацию со ссылкой на выписку из приказа Минсельхоза РФ распространило региональное управление экологического надзора и природопользования. Запрет на вылов рыбы будет действовать в период с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года, а запрет на ловлю раков — с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Отметим, что запрет касается зимовальных ям, расположенных на водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Подробный перечень приведен в приложении № 5 к «Правилам рыболовства». На территории Орловской области насчитывается 53 зимовальных ямы, включенных в данный перечень. Они расположены по всему региону.

Например, имеются такие ямы даже в Орле: на реке Ока, на 0,5 км вверх по течению и на 1 км вниз по течению от Герценского автомобильного моста; от подвесного переходного моста в районе Ботаники до Маслозаводского переулка; от насосной станции на правом берегу в конце дачных участков (в районе «Лужки») вниз по течению до Брянского железнодорожного моста.

Запрет на зимнюю рыбалку будет также действовать на участке от слияния рек Ока и Крома вниз по течению до автомобильного моста дороги Шахово-Лысовка, от начала деревни Легоща до деревни Хомуты, от подвесного моста в деревне Вязки до устья реки Оптуха, от плотины в селе Корсаково вверх до пешеходного моста в Корсаково, от поворота Висельной горы до железнодорожного моста в Мценске и на других зимовальных ямах.

Отметим, что за нарушение запрета придется платить по таксам для исчисления ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для рыболовства периоды. Они были установлены правительством РФ. Например, за каждого незаконно выловленного карася, окуня, плотву и голавля орловцам придется выложить по 250 рублей. Лещ, линь и налим обойдутся уже в 500 рублей за штуку независимо от размера и веса, белый амур, щука и карп – в 925 рублей.

ИА «Орелград»