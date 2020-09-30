В пятницу в Орле сработают сирены

Специалисты готовятся оповещать население об опасности.

В пятницу, 2 октября, в Орловской области проведут комплексную проверку системы оповещения населения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В этот день с 10.30 до 12.30 в Орле и районных центрах будут работать электросирены.

Проверка проводится в плановом порядке для определения готовности средств к передаче информации об угрозах различного характера, уточнили в пресс-службе.

Запуск системы оповещения проходит с пункта управления главка МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»