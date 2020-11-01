Международную патриотическую конференцию проведут в Орле

Орловцы выведут патриотическое воспитание на международный уровень

В Орле началась подготовка к проведению Международной научно-практической конференции «Патриотическое воспитание в современных социокультурных условиях: проблемы, реалии, традиции, инновации, перспективы». Как пояснил организатор, Орловский государственный институт культуры, форум пройдет в дистанционном онлайн режиме.

«Основная цель научно-практической конференции – рассмотреть актуальные вопросы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи в современных социокультурных условиях развития общества», — следует из информационного письма оргкомитета.

Так, участники планируют обсудить теоретические аспекты патриотического воспитания в контексте традиций и инноваций, регионального компонента духовно-нравственного воспитания. Также они поговорят об инновационных подходах в этой сфере, о роли общественных организаций в данном процессе, о проблемах подготовки кадров и о месте патриотического воспитания в системе регионального образования.

Кроме того, участники конференции поделятся собственным опытом гражданско-патриотической и военно-патриотической работы с различными категориями детей и молодежи: кадетами, суворовцами, детьми и молодыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и другими.

В оргкомитете добавили, что конференция пройдет 18-19 ноября 2020 года. К участию в ней приглашаются молодые ученые, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и колледжей, а также работники системы дополнительного образования и учреждений культуры. По итогам форума будет издан сборник материалов.

ИА «Орелград»