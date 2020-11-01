Международную патриотическую конференцию проведут в Орле

1.11.2020 | 14:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Орловцы выведут патриотическое воспитание на международный уровень

В Орле началась подготовка к проведению Международной научно-практической конференции «Патриотическое воспитание в современных социокультурных условиях: проблемы, реалии, традиции, инновации, перспективы». Как пояснил организатор, Орловский государственный институт культуры, форум пройдет в дистанционном онлайн режиме.

«Основная цель научно-практической конференции – рассмотреть актуальные вопросы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи в современных социокультурных условиях развития общества», — следует из информационного письма оргкомитета.

Так, участники планируют обсудить теоретические аспекты патриотического воспитания в контексте традиций и инноваций, регионального компонента духовно-нравственного воспитания. Также они поговорят об инновационных подходах в этой сфере, о роли общественных организаций в данном процессе, о проблемах подготовки кадров и о месте   патриотического воспитания в системе регионального образования.

Кроме того, участники конференции поделятся собственным опытом гражданско-патриотической и военно-патриотической работы с различными категориями детей и молодежи: кадетами, суворовцами, детьми и молодыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и другими.

В оргкомитете добавили, что конференция пройдет 18-19 ноября 2020 года. К участию в ней приглашаются молодые ученые, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и колледжей, а также работники системы дополнительного образования и учреждений культуры. По итогам форума будет издан сборник материалов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования