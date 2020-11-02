Десятки боеприпасов обезвредили под Орлом

2.11.2020 | 16:30 Новости, Происшествия

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Орловские спасатели обезвредили опасное наследие войны.

Довольно тревожными и напряженными выдались последние дни у сотрудников группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы. Всего за пару суток они обезвредили 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС по Орловской области, сначала спасатели-взрывники выехали в Новосильский район. Там они изъяли и уничтожили в специально отведенном для этого месте два снаряда калибра 12 и 76 мм, семь патронов калибра 14 мм, две 50-мм минометные мины, семь гранат РГД-33 и шесть гранат Ф-1.

На следующий день аналогичный вызов поступил из Болховского района. Там взрывники обезвредили одиннадцать снарядов калибра 45 мм, три минометные мины калибра 50 мм и две гранаты РГД-33. Как в первом, так и во втором случае все эти предметы десятки лет пролежали в земле, оставшись там со времен Великой Отечественной войны.

В ГУ МЧС напоминают, что такие предметы представляют огромную опасность. Коррозия может в любой момент спровоцировать взрыв. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, предупреждают спасатели. Иногда для этого достаточно даже простых солнечных лучей.

ИА «Орелград»

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