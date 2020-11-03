Лишь 13% орловцев оказались финансово подкованы

Власти региона взяли курс на повышение уровня финансовой грамотности.

Правительство Орловской области утвердило региональную программу повышения уровня финансовой грамотности населения на 2021-2023 годы. Она будет реализовываться десятками государственных органов, а также образовательными и финансовыми организациями. Будут привлечены и общественники. Общий объем финансирования программы составит чуть менее 8 миллионов рублей, причем это будут не бюджетные средства, а деньги самих участников программы.

В паспорте этого документа описана текущая ситуация в регионе. В частности, приведены итоги анализа уровня финансовой грамотности жителей Орловской области, которые в прошлом году приняли участие во втором Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Это мероприятие было организовано Банком России и Агентством стратегических инициатив.

Сообщается, что в Орловской области из 875 попыток сдать зачет успехом увенчалось лишь 13 процентов – зачет получили всего 114 человек. Этот показатель оказался ниже общероссийского на 4,3 процентных пункта. Впрочем, аналитики Национального агентства финансовых исследований отнесли Орловскую область к группе С со средним уровнем финансовой грамотности населения.

При этом показатели «Навыки» (умение человека принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни) и «Установки» (ориентация человека на достижение долгосрочных финансовых целей, понимание необходимости соблюдения разумного баланса трат и сбережений) в регионе остались на уровне 2018 года. А показатель «Знания» (понимание базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности) снизился и перешел из группы В «выше среднего» в группу С «средний».

Авторы программы также отмечают, что в Орловской области регистрируется большое количество жалоб на действия финансовых организаций. Так, за первое полугодие 2020 года их было подано 531. Из них 346 жалоб было подано на действия кредитных организаций по вопросам оформления займов, 54 – на действия микрофинансовых организаций. На страховые компании орловцы в этом году пожаловались 66 раз, на деятельность других финансовых организаций – 65. Сокращать количество жалоб в регионе также планируют при помощи повышения уровня финансовой грамотности.

ИА «Орелград»