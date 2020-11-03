С экс-главы орловского спиртзавода взыскали 272 млн рублей

Суд вынес решение о привлечении топ-менеджера к субсидарной ответственности.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость». Истец просил о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Напомним, в июне 2014 года «Кавминводский спиртзавод» подал заявление о признании «Орловской крепости» банкротом. В августе того же года требования были признаны обоснованными, в отношении мценского спиртзавода была введена процедура наблюдения.

В конце 2017 года конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора «Орловской крепости» Дениса Путенкова в размере кредиторской задолженности. Спустя год суд признал доказанным наличие оснований для привлечения двух бывших руководителей спиртоводочного комбината к субсидиарной ответственности.

Но рассмотрение заявления конкурсного управляющего было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Впрочем, в конце сентября определением арбитражного суда Орловской области в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности одного из бывших топ-менеджеров было отказано. Но производство по делу о взыскании крупной суммы с Путенкова было возобновлено.

Конкурсный управляющий неоднократно уточнял заявленные требования. В итоговой редакции, поступившей в суд 15 октября 2020 года, он просил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора на сумму 272,96 миллиона рублей. Из них в пользу налоговой службы должно быть перечислено 262,661 миллиона рублей, а остальное — в пользу самой «Орловской крепости». Представитель налогового органа, кстати, в судебном заседании поддержал заявление конкурсного управляющего.

Судя по материалам дела, Путенков руководил предприятием с августа 2013 года и до момента введения в отношении завода процедуры внешнего управления, что произошло в январе 2015 года. Суд решил, что гендиректор был обязан сам обратиться в арбитраж с заявлением о признании завода несостоятельным. Также было установлено наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам «Орловской крепости». Таковым арбитраж почитал то, что экс-гендиректор «не передал конкурсному управляющему документы бухгалтерского учета должника, что затруднило проведение процедуры конкурсного производства, в частности, затруднило процесс взыскания дебиторской задолженности».

Кроме того, суд посчитал, что был причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения нескольких сделок». Исковые требования в результате были удовлетворены: арбитраж постановил взыскать с Путенкова заявленные суммы.

ИА «Орелград»