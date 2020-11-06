Денис Блохин избежал тюрьмы

Его приговорили к двум годам условного срока

Суд приговорил члена правительства Орловской области Дениса Блохина к двум годам условного срока за превышение должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Орловской области. Это гораздо мягче, чем просило гособвинение (шесть лет реального заключения).

«Установлено, что осужденный ранее занимал должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». Зная, что подрядчик по государственному контракту по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина не исполнил должным образом возложенные контрактом обязательства, в декабре 2015 года подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ на общую сумму более 33 млн рублей. При этом фактически работы не были выполнены», — рассказали в ведомстве.

Суд посчитал вину Блохина доказанной, но решил, что его исправление возможно без изоляции от общества. Также чиновнику запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Прокуратура Орловской области пообещала сделать это из-за мягкости решения суда, сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»