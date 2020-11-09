Администрация губернатора выбросит ноутбуки и мобильники

Объявлен необычный тендер на утилизацию отходов.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила о проведении закупки на право утилизации отходов. Перечень таких «отходов» подробно приведен в техническом задании для потенциального исполнителя. Всего в него включено 154 предмета. Так, утилизации подлежат десятки системных блоков, компьютеров и ноутбуков, несколько телевизоров, холодильников и сотовых телефонов, десятки диспенсеров, а также чайники, утюги, принтеры, сканеры и даже видеомагнитофон.

Утилизировать также планируется две мобильные трибуны для выступлений, напольные часы, уничтожители бумаги, калькуляторы, обогреватель и вентилятор. Утилизация каждого отдельного предмета оценена организатором торгов в 300 рублей. Таким образом, вся операция по избавлению от устаревшего, видимо, инвентаря обойдется областному бюджету в 46,2 тысячи рублей.

Параллельно администрация губернатора объявила тендеры на закупку офисной мебели, в том числе для неназванного руководителя. Так, на приобретение кресел для собственных работников и стульев для посетителей ведомство готово потратить 140,7 тысячи рублей, а на закупку столов, шкафов и тумб чиновники собираются потратить еще 319,5 тысячи бюджетных рублей.

ИА «Орелград»