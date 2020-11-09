Расстрелявший сослуживцев срочник оказался уроженцем Орловщины

9.11.2020 | 11:02 Важное, Новости, Происшествия

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Солдат напал с топором на сослуживцев. Три человека погибли, один ранен.

Силовики и военные разыскивают 20-летнего уроженца Орловщины Антона Макарова. Утром 9 ноября в военной части под Воронежем он напал на сослуживцев с топором, а потом отобрал у одного из пострадавших пистолет. ТАСС сообщает, что в результате нападения погибли два офицера и солдат-срочник, один солдат ранен.

Питерское издание «Фонтанка» сообщает, что Антон Макаров родился в городе Ливны Орловской области. Затем он переехал в Воронеж, где поступил в институт МВД.

ЧП произошло сегодня около 05.00 на аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Макаров напал с топором на сослуживца, отнял у него оружие и выстрелил в водителя части и дежурного по полку. После этого он скрылся с пистолетом ПМ и двумя магазинами к нему.

ИА «Орелград»

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