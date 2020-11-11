Клычков решил объединить колледжи

Окончательное решение будет принято после работы спецкомиссий.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал сразу два однотипных распоряжения, которыми создал две специальные комиссии. Перед ними поставлена задача оценить возможные последствия принятия решений о реорганизации бюджетных профессиональных образовательных учреждений. По большому счету, областные власти готовят слияние четырех колледжей в рамках областного плана оптимизации системы образования.

Так, в первом случае предполагается проведение реорганизации Орловского автодорожного техникума путем присоединения к нему Орловского технического колледжа. Во втором случае реорганизовать планируется Мезенский педагогический колледж, к которому хотят присоединить Болховский педагогический колледж.

Окончательные решения по каждому из этих предполагаемых слияний власти примут лишь после работы комиссий, которые должны дать компетентные заключения. Персональный состав каждой комиссии также лично утвердил губернатор Клычков. Отметим, что рулить в них будут областные чиновники высокого ранга. Так, председателем комиссии в каждом случае назначена Татьяна Крымова, член правительства Орловской области, а заместителем – Владимир Агибалов, который является заместителем Крымовой и в областном департаменте образования.

ИА «Орелград»