Судьба елочных базаров решилась в Орловской области

11.11.2020 | 22:33 Новости, Общество

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Муниципальные власти разрешили им работать и разыграют места на торгах.

Власти крупнейших орловских городов вслед за областной столицей приняли решения о судьбе новогодних елочных базаров. Несмотря на коронавирусные ограничения, эти торговые точки все-таки будут работать. Так, и в Ливнах, и в Мценске, как и в Орле, работа елочных базаров будет организована в период с 15 по 31 декабря 2020 года. Торговать на них разрешено не только живыми хвойными соснами и елями, но и искусственными деревьями, а также лапником.

Право торговли в Ливнах и Мценске по аналогии с Орлом будет разыграно на открытых торгах. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую цену. В Ливнах власти отвели под размещение базаров десять площадок, расположенных по всему городу. Площадь каждой из них, по местным правилам, не должна превышать 16 квадратных метров.

В Мценске планируется организовать работу пяти елочных базаров, причем местные власти строго определили площадь каждого из них. Самой маленькой станет площадка на улице Тургенева, прилегающая к ярмарке Мценского райпо. Ее площадь составит всего 8 квадратных метров. Остальные четыре базара займут площадь 20 «квадратов» каждая. Цена лотов будет варьироваться в зависимости от места размещения торговли.

Как уже писал «Орелград», в Орле аукцион на право заключения договоров на размещение елочных базаров планируется провести 25 ноября. Площадь каждого из них составит 16 квадратных метров. Начальная цена всех лотов установлена в одинаковом размере — 12 474 рубля. Для сравнения, в Мценске цена самого дорогого лота составит 5107 рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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