У орловцев накопились претензии к банкам

12.11.2020 | 14:10 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Орловский филиал ЦБ принял 500 жалоб на кредитные организации.

За 9 месяцев 2020 года от жители Орловской области 761 раз пожаловались в регионального отделение Банк России. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.  Больше половины жалоб связаны с деятельностью банков.

— Наиболее часто у орловцев возникали вопросы к кредитным организациям по поводу потребительского кредитования – таких обращений поступило более 200. Разногласия с банками из-за ипотеки возникали 55 раз. Кроме того, 56 обращений были связаны с банковскими картами, банкоматами и банковскими переводами, — рассказали в пресс-службе регулятора.

Почти сотня жалоб связаны с работой страховщиков по вопросам ОСАГО, каско и другим видам страхования. Немногим менее – 77 раз – орловцы жаловались на микрофинансовые организации. При этом половина таких  обращения связаны с консультацией по возврату задолженности по договору микрозайма.

— Если орловцы считают, что их права, как потребителей финансовых услуг, нарушены, то они могут обратиться в Банк России. Для граждан и юридических лиц на сайте Банка России есть интернет-приемная, через которую можно быстро и легко направить обращение. Круглосуточно работает телефон Единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок по которому из регионов России является бесплатным. С недавнего времени граждане могут пользоваться и бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн», которое доступно для Android и iOS ,- говорит заместитель управляющего Орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования