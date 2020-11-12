У орловцев накопились претензии к банкам

Орловский филиал ЦБ принял 500 жалоб на кредитные организации.

За 9 месяцев 2020 года от жители Орловской области 761 раз пожаловались в регионального отделение Банк России. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора. Больше половины жалоб связаны с деятельностью банков.

— Наиболее часто у орловцев возникали вопросы к кредитным организациям по поводу потребительского кредитования – таких обращений поступило более 200. Разногласия с банками из-за ипотеки возникали 55 раз. Кроме того, 56 обращений были связаны с банковскими картами, банкоматами и банковскими переводами, — рассказали в пресс-службе регулятора.

Почти сотня жалоб связаны с работой страховщиков по вопросам ОСАГО, каско и другим видам страхования. Немногим менее – 77 раз – орловцы жаловались на микрофинансовые организации. При этом половина таких обращения связаны с консультацией по возврату задолженности по договору микрозайма.

— Если орловцы считают, что их права, как потребителей финансовых услуг, нарушены, то они могут обратиться в Банк России. Для граждан и юридических лиц на сайте Банка России есть интернет-приемная, через которую можно быстро и легко направить обращение. Круглосуточно работает телефон Единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок по которому из регионов России является бесплатным. С недавнего времени граждане могут пользоваться и бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн», которое доступно для Android и iOS ,- говорит заместитель управляющего Орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

ИА «Орелград»