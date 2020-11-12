В Орле предложили «отодвинуть» пивнушки от детских площадок

12.11.2020 | 12:38 Новости, Общество

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Горсовет может увеличить дистанцию между пивными и объектами массового скопления горожан.

Орловский горсовет планирует рассмотреть инициативу депутата Тимура Нерушева об увеличении расстояния между питейными заведениями и детскими площадками и учебными заведениями. Председатель городского парламента этот проект уже одобрил.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, суть инициативы – в увеличении существующей дистанции между детскими, образовательными, медицинскими учреждениями, а также детскими площадками и точками продажи алкоголя. По предложению Нерушева, это расстояние следует увеличить с 20 до, как минимум, 150 метров.

Нерушев рассказал, что инициатива возникла после очередного обращения жителей Орла с жалобой на питейное заведение во дворе домов.  «Все мы понимаем, что от такого соседства страдают жители окрестных домов, а зачастую, очевидцами безобразий становятся наши дети. Ведь в большинстве своем, в таких киосках и магазинах нет общественных туалетов, звучит нецензурная брань, да и драки тоже нередки», — сказал депутат.

Сообщается, что председатель горсовета Василий Новиков поддержал инициативу Нерушева и «уже на ближайшем профильном комитете она будет рассмотрена».

ИА «Орелград»

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