Из-за коронавируса на Орловщине одну школу закрыли на карантин

13.11.2020 | 9:49 Новости, Образование

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Одна школа в Орловской области полностью закрыта на карантин, в 10 – продолжаются каникулы, а более 600 школьников перешли на дистанционное обучение. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказал замглавы департамента образования Владимир Агибалов.

— На сегодняшний день нами получено 610 заявлений от родителей на оказание индивидуальных образовательных услуг, 375 из которых приходится на город Орел. Речь идет не о переходе на общее дистанционное обучение целых групп или классов, а о случаях, когда в дистанционном режиме занимаются только несколько учеников из класса, — уточнил чиновник.

Он также рассказал, что в настоящее время 10 школ находятся на каникулах, хотя все остальные школьники вновь начали учиться с 9 ноября. Быстринская школа в Должанском районе полностью закрыта на карантин. 22 класса в разных школах области также сидят на карантине из-за коронавируса.

ИА «Орелград»

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