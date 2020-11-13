Подрядчик по «Дружбе» выиграл конкурс на ремонт Красного моста в Орле

«Ремспецмост» попросил за свои услуги чуть больше 1,4 млрд рублей

Белгородская компания «Ремспецмост», которая доделывала в Орле мост «Дружба», выиграла аукцион на реставрацию Красного моста. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

«Ремспецмост» попросил за свои услуги почти 1,417 млрд рублей — меньше, чем второй участник конкурса, «Производственное объединение «Возрождение» (1,489 млрд рублей).

Белгородский «Ремспецмост» получил контракт на завершения ремонта моста «Дружба» в октябре 2019 года. До этого фирма заработала на госзакупках всего 19,7 млн рублей; из них 13,5 млн пришлось на ремонт маленького моста на трассе Горки-Шаблыкино под Орлом. Тогда депутат горсовета Евгений Косогов назвал победу «Ремспецмоста» в тендере «мутной историей». Напомним, из Белгорода в Орел приехали скандальный советник губернатора Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

«Ремспецмосту» разрешили полностью закрыть «Дружбу» для ремонта, чего не позволяли прежнему подрядчику – «Региональным газораспределительным сетям». Мост открыли в августе 2020 года, меньше чем через неделю на нем уже появилась первая яма, а вскоре рабочие приступили и к дебютному ремонту моста.

Несколько прежних конкурсов по ремонту Красного моста выиграла «Строительная компания ФЛАН-М» из Москвы. Однако раз за разом ей отказывали в заключении контракта.

ИА «Орелград»