Орловская область примет 1400 соотечественников

14.11.2020 | 11:31 Новости, Общество

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В регионе утвердили программу добровольного переселения.

Правительство региона утвердило государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», действие которой рассчитано до 2025 года. Подобные программы действовали и раньше, доказав свою эффективность. Основной объем финансирования возьмет на себя федеральный бюджет.

По мнению властей, реализация программы позволит улучшить демографическую ситуацию в Орловской области. В частности, одним из итогов должно стать вселение на ее территорию 1440 соотечественников. Из них непосредственно участниками госпрограммы будут 480 человек, а остальные – это члены их семей. Акцент при отборе участников будет сделан на высококлассных специалистов.

Как следует из паспорта программы, для роста экономики, развития малого и среднего бизнеса, фермерского хозяйства, а также для повышения инвестиционной привлекательности область нуждается в дополнительных трудовых ресурсах. Потребность местных организаций в работниках в настоящий момент оценивается более чем в 6 тысяч человек. В первую очередь необходимы грамотные и квалифицированные специалисты.

«В среднесрочной перспективе нехватка квалифицированных специалистов будет ощущаться при реализации инвестиционных проектов, — пишут авторы программы. — В целях содействия трудоустройству участников государственной программы и членов их семей предусматривается согласование предполагаемого места работы и кандидатуры работника из числа соотечественников, желающих переселиться в Орловскую область, между работодателем и потенциальным работником».

В документе отмечено, что особенно остро кадровый «голод» испытывают предприятия и организации промышленности (22 процента от общего количества вакансий в регионе), торговли (14,6) и сельского хозяйства (12). Говорится и о том, что на протяжении ряда лет Орловская область остается достаточно привлекательным регионом для трудовых мигрантов. Ежегодно здесь трудятся порядка 4500 иностранных граждан, что позволяет частично восполнить дефицит рабочей силы в регионе.

ИА «Орелград»

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