В Орле на фоне пандемии произошел «учебный бум»

В Орловской области превышены плановые показатели обучения предпенсионеров.

Как пояснили в управлении труда и занятости Орловской области, речь идет об участии в нацпроекте «Демография». Одно из его направлений предусматривает обучение граждан предпенсионного возраста за бюджетный счет. Каждому региону ежегодно доводится план и финансирование. Проект рассчитан в основном на безработных, но обучение может пройти и работник — по направлению своей организации.

«Участие службы занятости Орловской области в нацпроекте «Демография» началось в 2019 году с направления на обучение граждан предпенсионного возраста, — сообщает управление труда и занятости. — План обучения был в 2,5 раза перевыполнен: вместо запланированных 295 человек были направлены на обучение 737».

В 2020 году были расширены возрастные рамки, что позволило принять участие в проекте гражданам от 50 лет и старше. Кроме того, в текущем году появилась возможность оплаты проезда и проживания граждан в процессе прохождения профобучения. Все это вызвало, как говорят в управлении, настоящий «учебный бум».

Так, в целом в текущем году в регионе планировалось направить на обучение 220 представителей старшего поколения, но на данный момент его прошли уже более 300 человек. Многие из них учились дистанционно. Специалисты подчеркивают, что программа доказала свою эффективность и актуальность. По итогам 2019 года 96 процентов прошедших обучение орловцев сумели найти себе работу или сохранили свое рабочее место.

«Люди с удовольствием участвуют в нацпроекте, — считает Наталья Хомякова, глава профильного отдела облдепартамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости. — Обучение для них бесплатное, а возможность повысить как качество рабочей силы, так и конкурентоспособность – реальная. Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста необходимо также в связи с повышением требований к уровню их квалификации, потребностью освоения новых способов решения профессиональных задач, которые обусловлены проводимой технической и технологической модернизацией».

ИА «Орелград»