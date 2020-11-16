Названа болезнь, убившая 131 жителя Орловской области

16.11.2020 | 12:03 Медицина, Новости

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В Орловской области выяснили уровень смертности от сахарного диабета.

В Орловской области заявили о неутешительной динамике заболеваемости сахарным диабетом, который официально отнесен к социально-значимым заболеваниям. Так, по данным Орелстата, в 2000 году в регионе насчитывалось 135 больных сахарным диабетом в расчете на 100 тысяч жителей. В 2018 году показатель вырос до 287 человек, что на 14 процентов больше, чем в среднем по России.

«В 2019 году сахарный диабет был выявлен впервые в жизни у 2,3 тысячи орловцев, что составляет 313 человек в расчете на 100 тысяч населения, — подсчитали в Орелстате. – В 2019 году в Орловской области от сахарного диабета умер 131 человек, или 1,2 процента из общего числа умерших».

Также подсчитано, что на начало текущего года в регионе проживало 35 тысяч человек, у которых официально был зарегистрирован сахарный диабет. Из них 91,3 процента больны диабетом инсулиннезависимого типа, а остальные 8,7 процента – инсулинозависимым диабетом.

Статистики напомнили, что в 2020 году ситуация осложнилась из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Больные сахарным диабетом находятся в «группе риска» из-за ослабленного иммунитета и вероятности развития острых осложнений, связанных с повышением температуры. Поэтому им было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и без необходимости не выходить из дома.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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